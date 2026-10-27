ICC 2026 Jadi Momentum ICCN Perkuat Ekosistem Ekonomi Kreatif Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Creative Cities Network (ICCN) memperkuat kelembagaan dan konsolidasi jejaring kreatif nasional untuk mempercepat pengembangan ekonomi kreatif di berbagai daerah Indonesia.

Melalui penyelenggaraan Indonesia Creative Connect (ICC) 2026, ICCN mendorong agar penguatan organisasi, pertukaran gagasan, dan perluasan kolaborasi dapat menghasilkan kontribusi konkret bagi pembangunan ekonomi kreatif kabupaten dan kota.

Ketua Umum ICCN Fiki Satari mengungkapkan bahwa jejaring ICCN saat ini telah menjangkau 277 kabupaten dan kota di Indonesia.

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Perkembangan tersebut menunjukkan semakin luasnya keterhubungan komunitas kreatif daerah dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif nasional.

"ICCN sudah 277 kabupaten/kota, update-nya. Dari forum lintas komunitas di kabupaten/kota hadir secara online," kata Fiki dalam keterangan tertulisnya, pada Senin (26/10).

Menurut dia, ICC 2026 bukan sekadar forum pertemuan jejaring kreatif, melainkan momentum penting bagi ICCN untuk memperkuat kelembagaan, mengevaluasi program, serta merumuskan langkah strategis organisasi dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian agenda konsolidasi ICCN yang meliputi rapat koordinasi nasional, rapat anggota luar biasa, serta rapat anggota tahunan koperasi multipihak ICCN.

Dalam rangkaian itu, sebanyak 38 koordinator daerah yang mewakili provinsi turut menyampaikan perkembangan kegiatan dan kondisi ekosistem kreatif di wilayah masing-masing.