ICE BSD City Tuan Rumah TEI 2026 Catat 45 Ribu Pengunjung

jpnn.com, TANGERANG - Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41 yang berlangsung pada 14–18 Oktober 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City mencatat capaian positif dengan lebih dari 45.287 pengunjung, 1.873 ekshibitor, serta 9.600 buyer dari 151 negara.

Capaian ini menunjukkan kuatnya fungsi TEI sebagai titik temu perdagangan internasional yang mempertemukan eksportir Indonesia dengan buyer dan mitra bisnis global.

Dibandingkan penyelenggaraan TEI 2025, capaian tahun ini menunjukkan peningkatan partisipasi yang nyata. Pada 2025, TEI mencatat 34.550 pengunjung dari 130 negara.

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Pada TEI 2026, jumlah pengunjung meningkat 31,08 persen, jumlah ekshibitor mencapai 1.873 atau melampaui target 1.500 perusahaan, sementara jumlah buyer bertambah menjadi 9.600 dengan jangkauan negara yang makin luas.

Bagi ICE BSD City, penyelenggaraan TEI 2026 memperlihatkan kebutuhan sebuah venue yang tidak hanya besar, tetapi juga siap secara operasional untuk menangani aktivitas dalam skala tinggi dan berlangsung secara bersamaan.

Mobilitas puluhan ribu pengunjung, ribuan ekshibitor, buyer internasional, pertemuan bisnis, kegiatan protokoler, hingga kebutuhan logistik dan layanan pendukung memerlukan ruang yang fleksibel, sistem keselamatan yang terstruktur, serta koordinasi lintas fungsi yang solid.

“TEI 2026 mempertemukan ribuan pelaku usaha, buyer, delegasi, dan pemangku kepentingan dari berbagai negara dalam satu rangkaian kegiatan. Bagi kami, event dengan skala seperti ini menunjukkan bahwa sebuah venue harus mampu memberikan lebih dari sekadar kapasitas ruang. Kesiapan operasional, fleksibilitas, kualitas layanan, dan kenyamanan pengunjung menjadi bagian penting untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan,” kata General Manager ICE BSD City Siti Karmila.

ICE BSD City memiliki 10 exhibition hall dengan total luas sekitar 50.000 meter persegi, convention hall seluas 4.000 meter persegi, 33 ruang pertemuan, serta area outdoor yang dapat digunakan untuk berbagai format kegiatan. Infrastruktur tersebut memungkinkan organizer mengelola pameran, business matching, pertemuan bilateral, networking, konferensi, dan berbagai aktivitas pendukung dalam satu kawasan.