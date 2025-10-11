ICE BSD Raih 2 Penghargaan di Ajang TDM Travel Trade Excellence Awards 2025

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Convention Exhibition (ICE BSD) meraih dua penghargaan sekaligus, yaitu Facilities Upgrade of the Year - Indonesia dan Meetings & Conferencing Property of the Year - Indonesia di ajang TDM Travel Trade Excellence Awards 2025 - Indonesia.

Capaian ini menjadi tonggak penting di tahun ke-10 perjalanan ICE BSD yang selalu menghadirkan pengalaman dan standar pelayanan terbaik bagi industri MICE di Indonesia.

Sejak berdiri pada 2015, ICE konsisten berinovasi dan memperkuat posisinya sebagai destinasi pilihan utama untuk berbagai acara berskala nasional maupun internasional.

“Kami merasa terhormat menerima dua penghargaan bergengsi ini, yang menjadi bukti komitmen kami untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik selama 10 tahun ICE berdiri,” ujar E. Ernawan, Presiden Direktur ICE.

“Dalam setahun terakhir, kami berfokus pada upaya menciptakan pengalaman yang lebih baik dan terhubung bagi para klien dan pengunjung, tidak hanya melalui peningkatan infrastruktur, tetapi juga melalui layanan terintegrasi yang membuat pengelolaan acara menjadi lebih mudah dan efisien," ungkapnya.

ICE BSD terus berinovasi melalui serangkaian peningkatan strategis yang membuat penyelenggaraan acara menjadi lebih lancar, fleksibel, dan nyaman bagi pengunjung.

Sejumlah pembaruan dilakukan, termasuk pemasangan sistem partisi hall yang lebih canggih dan 24 layar LED baru di area pre-function yang membantu mempermudah pengaturan acara sekaligus meningkatkan visibilitas bagi keperluan branding dan sponsor.

Selain itu, pembukaan Jalan Tol Serpong–Balaraja (Serbaraja) juga mempermudah akses pengunjung, memangkas waktu tempuh, dan mengurangi kemacetan selama acara berskala besar berlangsung.