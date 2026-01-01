ICEF–IPFE 2026 Pertemukan Pelaku Usaha Dengan 15 Ribu Pembeli Dari Instansi Pemerintah

jpnn.com, JAKARTA - Temu Bisnis Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) kembali digelar di Grand Ballroom Jakarta Internasional Expo Kemayoran pada 29 Juli-31 Agustus 2026.

Kegiatan yang digelar ke-4 kalinya ini bersamaan dengan Indonesia Procurement Forum Expo (IPFE) 2026, siap menjadi ajang strategis yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, asosiasi profesi, serta pemangku kepentingan dalam mempercepat transformasi sistem pengadaan barang dan jasa nasional.

Kegiatan ICEF & IPFE 2026 mengusung tema 'Dari Digitalisasi Menuju Pengadaan Modern; Transormasi Berbasis Data untuk Indonesia Emas' yang digelar selama tiga hari dan menargetkan kehadiran 15.000 pengunjung yang berasal dari berbagai instansi pemerintah.

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Kepala LKPP Sarah Sadiqa mengatakan dengan nilai belanja pengadaan pemerintah yang diperkirakan mencapai Rp911,7 triliun berdasarkan data Inaproc pada Tahun Anggaran 2026, pengadaan memiliki daya ungkit yang sangat besar terhadap arah Pembangunan nasional.

"Setiap keputusan pengadaan bukan hanya keputusan administratif, tetapi juga keputusan ekonomi, keputusan industri, dan keputusan pembangunan. Maka dari itu, pengadaan tidak cukup hanya transparan dan cepat, tetapi juga harus cerdas, prediktif, adaptif, dan mampu menjadi dasar pengambilan keputusan publik yang lebih tepat,” ungkap Sarah.

Salah satu peserta yang kembali berpartisipasi dalam ICEF–IPFE 2026 adalah Mbizmarket, Lokapasar mitra LKPP RI.

Kehadiran Mbizmarket merupakan komitmen dalam mendukung transformasi digital pengadaan barang/jasa pemerintah melalui platform yang transparan, efisien, akuntabel, serta mendukung peningkatan pemanfaatan produk dalam negeri.

Melalui platform Mbizmarket, instansi pemerintah dapat melaksanakan proses pengadaan secara lebih mudah dan cepat. Selain memudahkan pencarian produk dalam negeri beserta informasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), platform ini juga mendukung kemudahan administrasi transaksi dan perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga memberikan nilai tambah bagi pemerintah maupun penyedia.