ICExPO 2026: BPDP Resmi Dorong Hilirisasi Tiga Komoditas Unggulan Perkebunan

jpnn.com, JAKARTA - Penguatan aliansi minyak sawit dan sertifikasi keberlanjutan menjadi salah satu agenda strategis International Conference and Expo on Palm Oil and Others (ICExPO) 2026.

Langkah ini diarahkan untuk memperkuat posisi minyak sawit Indonesia di pasar global sekaligus mendorong pengembangan industri perkebunan yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Melalui forum yang didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) tersebut, pemerintah juga mendorong penguatan hilirisasi, riset, teknologi, dan inovasi untuk mengoptimalkan potensi tiga komoditas unggulan nasional, yakni kelapa sawit, kakao, dan kelapa. Pengembangan ketiga komoditas ini diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai tambah industri, tetapi juga memperluas manfaat ekonomi bagi pekebun.

Agenda tersebut mengemuka dalam ICExPO 2026 yang berlangsung pada 4–5 November 2026 di Jakarta.

Sejumlah pejabat pemerintah dan tokoh nasional hadir, antara lain Wakil Menteri Pertanian Alim Setiawan Slamet, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo, serta Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas, Purnomo Yusgiantoro.

Sejumlah perwakilan internasional juga hadir, termasuk Pelaksana Tugas Duta Besar Brasil, perwakilan Kedutaan Malaysia dan Papua Nugini, serta perusahaan dari Rusia.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengungkapkan, pemerintah telah memperluas mandat BPDP yang sebelumnya berfokus pada kelapa sawit untuk turut mengampu komoditas kakao dan kelapa. Kebijakan tersebut memiliki landasan hukum melalui Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024.

Menurut Dradjad, perluasan mandat BPDP merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi agribisnis nasional sekaligus memastikan manfaat pengelolaan sumber daya perkebunan dirasakan langsung oleh petani.