ICM 2026: Tsingshan Perkuat Kolaborasi untuk Wujudkan Industri Nikel Hijau

jpnn.com, JAKARTA - Tsingshan Group mendorong pengembangan industri dan rantai pasok nikel yang hijau dan berkelanjutan melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam Indonesia Critical Minerals Conference and Expo (ICM) 2026 di Jakarta pada 2–5 Juni 2026.

Komitmen tersebut sejalan dengan meningkatnya kebutuhan global terhadap mineral kritis yang diproduksi secara bertanggung jawab untuk mendukung transisi energi dan pembangunan rendah karbon.

ICM 2026 menjadi wadah pertemuan pemerintah, pelaku industri, organisasi internasional, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas strategi penguatan daya saing industri mineral Indonesia melalui prinsip keberlanjutan dan penerapan Environmental, Social, and Governance (ESG).

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Dalam forum tersebut, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menegaskan bahwa keberhasilan hilirisasi industri tidak hanya diukur dari nilai investasi maupun peningkatan produksi.

"Keberhasilan hilirisasi industri tidak hanya tercermin dari pertumbuhan investasi dan peningkatan produksi, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat serta kualitas lingkungan yang tetap terjaga," ujar Sherly.

Dia menambahkan, Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) telah berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus mendukung perbaikan kondisi sosial dan lingkungan secara berkelanjutan di Maluku Utara.

Pandangan serupa disampaikan Deputy to the Director General and Managing Director of Technical Cooperation and Sustainable Industrial Development United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), Ciyong Zou.

Menurut dia, meningkatnya permintaan global terhadap mineral kritis menempatkan Indonesia pada posisi penting dalam rantai nilai mineral dunia.