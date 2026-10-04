ICM Nonaktifkan Guru Tersangka Kekerasan Seksual, Siapkan Lima Langkah Pembenahan

jpnn.com, JAKARTA - Sekolah Insan Cendekia Madani (ICM) Tangerang Selatan bergerak melakukan pembenahan setelah tenaga pengajarnya berinisial NAA ditetapkan sebagai tersangka dugaan kekerasan seksual.

ICM menyampaikan permintaan maaf kepada siswa dan keluarga yang terdampak kasus tersebut.

Permintaan maaf juga ditujukan kepada seluruh orang tua siswa dan masyarakat.

"Kami menyadari bahwa kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan tenaga pengajar kami telah menimbulkan luka dan keresahan,” kata ICM dalam keterangan tertulis, Minggu (4/10).

Sekolah menegaskan telah menonaktifkan NAA sejak 25 Agustus 2026. NAA juga disebut tidak lagi memiliki akses terhadap siswa maupun lingkungan sekolah.

ICM memastikan akan mendukung proses hukum yang dilakukan Polres Tangerang Selatan.

Sekolah siap memberikan keterangan dan dokumen yang diperlukan penyidik.

"Kami bertanggung jawab penuh untuk melakukan pembenahan nyata,” tegas ICM.