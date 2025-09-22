ICMI Travel Group Luncurkan Aplikasi SMART-U untuk Dukung Transparansi Tata Kelola Ibadah Jemaah Haji dan Umrah

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah sorotan publik terhadap tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia, ICMI Travel Group resmi meluncurkan Sistem Manajemen Aplikasi Real Time Travel Umrah (SMART-U).

Inovasi digital ini bisa langsung terhubung dengan NUSUK, platform resmi Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk layanan haji dan umrah.

Proses administrasi dan layanan Jemaah mulai dari pendaftaran sampai kepulangan, dikelola secara digital dan real time.

Peluncuran aplikasi SMART-U dikemas dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar di Hotel Lumire, Senen, Jakarta Pusat, Minggu 21 September 2025, dan dihadiri para mitra dan alumni jemaah umrah ICMI Travel Group se Indonesia.

Komisaris Utama sekaligus pemegang saham ICMI Travel Group Ir. HM Darmizal MS, menyatakan langkah ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam memperkuat tata kelola ibadah umrah melalui Kementerian Haji dan Umrah.

“Digitalisasi layanan jamaah menjadi tuntutan zaman. Khususnya agar jamaah mendapat kepastian, transparansi, dan kemudahan dalam beribadah umrah,” ujar Darmizal.

Menurut alumnus UGM Yogyakarta ini, SMART-U merupakan sistem digital pertama di Indonesia yang bisa langsung terintegrasi dengan NUSUK Saudi.

SMART-U menghadirkan sejumlah fitur unggulan, antara lain: real-time tracking jamaah mulai saat pendaftaran sampai kepulangan, integrasi tiket & hotel, pengawasan dokumen perjalanan, layanan darurat dan laporan digital untuk keluarga di tanah air.