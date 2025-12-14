ICONZ ke-9 Rumuskan Sembilan Resolusi Penguatan ZIS dan Filantropi Global

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merumuskan sembilan resolusi strategis dalam Konferensi Zakat Internasional ke-9 atau The 9th International Conference on Zakat (ICONZ) 2025.

Resolusi straitegis itu guna memperkuat tata kelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS) serta filantropi global di tengah tantangan kemanusiaan dan transformasi digital.

ICONZ ke-9 mengusung tema “Zakat & Philanthropy: Beyond Technology Designing a Global Transform for Humanity and Shared Prosperity” dan diselenggarakan pada 9–11 November 2025 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Konferensi ini menekankan pentingnya transformasi pengelolaan ZIS yang tidak hanya berbasis teknologi, tetapi juga kolaborasi lintas negara, lintas sektor, dan lintas agama.

Pimpinan BAZNAS Bidang Perencanaan, Kajian, dan Pengembangan, Dr. Zainulbahar Noor, mengatakan sembilan resolusi tersebut menegaskan arah baru zakat dan filantropi global.

Menurutnya, meningkatnya kompleksitas persoalan kemanusiaan menuntut kerja sama internasional yang lebih luas dan inklusif.

Baca Juga: Ivan Gunawan Bantu Dirikan Dapur Umum untuk Penyintas Bencana di Sumbar

“Sembilan resolusi tersebut pada dasarnya merupakan terjemahan dari misi kesembilan BAZNAS, yaitu bagaimana BAZNAS melangkah ke level global,” ujar Zainulbahar dalam penutupan ICONZ ke-9 di UIN Jakarta, baru-baru ini.

Melalui ICONZ ke-9, BAZNAS berharap, mampu membangun model transformasi zakat dan filantropi yang lebih kolaboratif, inovatif, dan berdaya saing global.