JPNN.com » Nasional » Humaniora » ICONZ ke-9 Soroti Penguatan Peran Zakat dalam Isu Kemanusiaan Global

Pembukaan ICONZ ke-9 di Jakarta. Foto: Baznas

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Prof. Dr. KH Nasaruddin Umar, secara resmi membuka The 9th International Conference on Zakat (ICONZ) yang digelar BAZNAS bersama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Rabu (10/12).

Konferensi ini mengangkat tema “Zakat & Philanthropy: Beyond Technology – Designing a Global Transform for Humanity and Shared Prosperity”.

Dalam sambutannya, Menag Nasaruddin menegaskan bahwa zakat dan filantropi Islam memiliki posisi strategis dalam pembangunan global.

Dia menyebut zakat bukan hanya kewajiban keagamaan, tetapi juga instrumen penting dalam pengentasan kemiskinan dan aksi kemanusiaan.

“Zakat adalah fondasi kita. Filantropi berbasis iman adalah kekuatan kolektif kita,” ujarnya.

Menag juga berharap ICONZ ke-9 dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret untuk memperkuat dampak zakat di tingkat global.

Dia menekankan pentingnya peta jalan yang praktis agar lembaga zakat mampu menjawab berbagai tantangan kemanusiaan dan sosial di era digital.

Ketua BAZNAS Prof. Dr. KH. Noor Achmad, menyampaikan bahwa ICONZ tahun ini memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat pengembangan zakat dunia.

