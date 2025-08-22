ICS Compute Perluas Jangkauan Redpumpkin.AI Business Platform

jpnn.com, JAKARTA - AWS Advanced Partner di Indonesia ICS Compute terus memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam adopsi Generative AI (GenAI) dengan menghadirkan inovasi terbaru.

Melanjutkan kesuksesan platform Redpumpkin.AI yang sebelumnya telah merilis GenAI Virtual Assistant dan GenAI Coding Assistant, kini ICS Compute secara resmi meluncurkan solusi khusus untuk merevolusi alur kerja di departemen Legal dan HR.

Peluncuran ini menegaskan komitmen ICS Compute dalam menyediakan Redpumpkin.AI Business Platform yang semakin komprehensif, membantu perusahaan mengotomatisasi dan mengoptimalkan fungsi-fungsi penting mereka.

Proses bisnis di berbagai fungsi perusahaan seringkali terhambat oleh tugas manual yang berulang, analisis data yang kompleks, dan pengambilan keputusan yang lambat.

Sering kali, pekerjaan terasa “terjebak” dalam proses serah terima antar departemen atau dalam tinjauan manual yang menguras energi sebelum keputusan dibuat.

Inefisiensi ini menciptakan hambatan operasional dan risiko signifikan, yang dapat memperlambat momentum bisnis secara keseluruhan. Banyak perusahaan terjebak di tahap Proof of Concept (PoC) tanpa jalur yang jelas menuju produksi, terhalang oleh ROI yang tidak jelas, kurangnya talenta, dan sistem yang terfragmentasi.

Redpumpkin.AI hadir sebagai jawaban atas tantangan tersebut. Dibangun dengan inti keamanan, keandalan, dan privasi yang kuat, platform ini memungkinkan peningkatan efisiensi yang substansial.

Bayangkan sebuah hari di mana sebuah kontrak tiba dari calon mitra. Sebelum makan siang, asisten AI Anda telah meninjaunya sesuai kebijakan perusahaan, menandai tiga klausul yang memerlukan perhatian, dan membuat draf alternatif yang bersih, lengkap dengan referensi ke perjanjian sebelumnya. Tim Legal Anda cukup menyetujui dua perubahan, menegosiasikan yang ketiga, dan kesepakatan siap ditandatangani sore itu juga.