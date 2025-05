ICTL 2025 Jadi Wadah Para Peneliti dan Pendidik Berbagi Pengalaman

jpnn.com, JAKARTA - Ajang konferensi The 3rd International Conference on Teaching and Learning (ICTL) 2025 di Universitas Terbuka Convention Center (UTCC), menarik minat para peserta dari lembaga pendidikan berbagai negara, seperti Mesir, Malaysia, Swedia, Taiwan, dan Pakistan.

"Sebagai pelopor pendidikan terbuka dan jarak jauh, kegiatan ini mencatatkan antusiasme yang luar biasa dari berbagai kalangan."

"Semoga kegiatan ITCL 2025 mampu memberikan sumbangsih bagi perkembangan pendidikan," kata Rektor UT, Dr. Mohamad Yunus, S.S., M.A., saat membuka ICTL 2025, Kamis (15/5).

Tercatat sejumlah 199 pemakalah turut andil dalam forum ini. Mereka terdiri atas 120 presenter daring dan 79 presenter luring.

Dari jumlah tersebut, 56 persen berasal dari UT, sementara sisanya berasal dari berbagai institusi pendidikan, baik nasional maupun internasional, termasuk dari Mesir, Malaysia, Swedia, Taiwan, dan Pakistan.

Kegiatan yang diselenggarakan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UT itu, digelar secara hybrid dan juga disiarkan secara daring tersebut.

Acara kali ini mengangkat tema “Reenvisioning Education in the Digital Era for a Resilient Future.”

"Ini menjadi bukti nyata respons UT atas dinamika dunia pendidikan di era digital yang terus berkembang dengan pesat," tambah Mohamad Yunus.