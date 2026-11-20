jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dede Indra Permana Soediro membantah tudingan DPR tidak transparan dalam pembahasan RUU Perampasan Aset.

Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan proses pembahasan regulasi tersebut telah melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui sejumlah mekanisme partisipasi publik.

Dede menyampaikan hal itu untuk merespons pengaduan Koalisi Advokasi Perampasan Aset yang diwakili Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

"Kami menghormati setiap kritik dan masukan dari ICW dan organisasi masyarakat sipil. Perlu dipahami bahwa pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset merupakan proses kelembagaan yang melibatkan DPR dan pemerintah," kata Dede, Jumat (20/11).

Dia membeberkan Komisi III DPR RI bersama Badan Keahlian DPR telah menggelar sedikitnya 87 kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU).

Selain itu, DPR juga melakukan kunjungan ke 15 provinsi serta menyerap aspirasi masyarakat di 46 wilayah daerah pemilihan.

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"Artinya, proses penyerapan aspirasi telah dilakukan melalui berbagai mekanisme. Bahkan dalam masa reses, komunikasi dan diskusi dengan masyarakat tetap berjalan," ujarnya.

Dede juga mengungkapkan sepanjang 2026 DPR menerima 19 permohonan dan masukan tertulis khusus mengenai RUU Perampasan Aset.