jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengadukan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pada Kamis (19/11) kemarin atas dugaan pelanggaran etik terkait proses pengesahan RUU Perampasan Aset.

Kepala Divisi (Program Manager) Hukum dan Investigasi ICW Ibrahim menyebut parlemen mengabaikan aturan yang mengatur rumusan undang-undang harus dibentuk dan dibuat.

"Dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua DPR dan Ketua Komisi III," kata dia kepada awak media di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis kemarin.

Dia menyebutkan aturan menyebutkan rancangan perlu disebarluaskan, tetapi masyarakat sipil sampai pengesahan RUU Perampasan Aset tak pernah menerima draf aturan.

"Kami tidak juga mendapatkan dokumen itu tersedia di website website milik DPR," lanjut Ibrahim.

ICW berharap MKD segera memproses dugaan pelanggaran etik dalam proses legislasi RUU Perampasan Aset yang disahkan Kamis kemarin.

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"Surat pengaduannya sudah diterima di sekretariat dan sudah diberikan nomor," ujar Ibrahim.

Dia mengatakan aduan ICW bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset pada Kamis kemarin membantah pernyataan parlemen yang menyebut pembahasan RUU Perampasan Aset sudah transparan.