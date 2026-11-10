Hmmm... ICW Temukan Anggaran Rp14 Miliar untuk Jasa Influencer RANS Milik Raffi Ahmad

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch atau ICW menemukan dua kementerian yang mengalokasikan anggaran Rp14.696.955.002 untuk mengontrak PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan milik Raffi Ahmad, guna membeli jasa pemengaruh (influencer).

Berdasarkan data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023-2026 pada portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(LKPP), Kemendikbud Ristek mengontrak lima paket pengadaan pada 2024 dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengontrak tiga paket pada 2025-2026.

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“Pengadaan tersebut mencakup penayangan konten di akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, kanal YouTube RANS Entertainment, hingga pengadaan untuk menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah acara,” tulis rilis resmi ICW.

Kepemilikan perusahaan PT Rans Animasi Indonesia diketahui bermuara pada Raffi Ahmad.

PT Rans Entertainment Indonesia memegang 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia, dan Raffi Ahmad menguasai mayoritas saham perusahaan induk tersebut.

Raffi juga memegang 0,9 persen saham Rans Animasi Indonesia secara langsung dan menjabat sebagai komisaris.

Merujuk pada temuan tersebut, ICW menilai terdapat lima permasalahan, yaitu: