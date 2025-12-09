ID Survey Perkuat Kerja Sama dengan BP Batam untuk Tingkatkan Kapasitas SDM

jpnn.com, BATAM - Chief Operations Officer ID SURVEY Andry Tanudjaja menghadiri langsung peresmian Manajemen Talenta Batam dalam rangka memperkuat ekosistem pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM Kota Batam yang berlangsung di Balairungsari, BP Batam, Senin (8/12).

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kemnaker, Kepala BP Batam Amsakar Achmad, Deputi Investasi serta Pengusahaan BP Batam Fary Francis.

Upaya ini dilakukan dalam menekan angka pengangguran yang mendapatkan dukungan kongrit dari berbagai pihak, IDSurvey, sebagai mitra Manajemen Talenta Batam (MANTAB), hadir membawa solusi berbasis data untuk menghubungkan talenta lokal dengan kebutuhan industri secara presisi dan berkelanjutan.

Selain itu, ID Survey juga melakukan Nota kesepahaman atau MOU (Memorandum of Understanding) dengan Kementerian Tenaga kerja di bidang pengujian, inspeksi, sertifikasi, pelatihan, konsultasi, serta MICE (meeting, incentive, convention, exhibition).

Kesepahaman ini dilakukan dalam memperkuat dan meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia; survey, verifikasi, dan validasi; pengembangan sistem pendukung teknologi informasi; serta pertukaran (interoperabilitas) data dan informasi.

Dalam kesempatan tersebut, Andry Tanudjaja menegaskan komitmen ID SURVEY untuk mendukung transformasi SDM melalui kolaborasi strategis dengan berbagai pemangku kepentingan di Batam.

Ia menyampaikan bahwa pembangunan talenta lokal yang unggul merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah, terlebih Batam sedang bergerak menuju pusat layanan, industri, dan teknologi yang semakin kompetitif.

“MANTAB di bangun untuk memastikan bahwa setiap talenta di Batam dapat dipetakan kompetensinya secara akurat, disiapkan melalui pelatihan dan sertifikasi yang tepat, lalu disalurkan langsung ke industri yang membutuhkan. Ini bukan sekadar platform, tapi sistem pengelolaan SDM masa depan,” ujar Andry Tanudjaja.