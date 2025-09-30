IDAI Minta Orang Tua Mewaspadai Gejala Influenza pada Anak, Ini Penyebabnya, Duhh

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Piprim Basarah Yanuarso meminta para orang tua mewaspadai gejala influenza pada anak.

Penyebabnya, dalam kondisi tertentu penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus tersebut bisa membahayakan.

Yanuarso dalam diskusi daring yang diikuti dari Jakarta pada Selasa menyampaikan bahwa influenza bisa menimbulkan gejala berat pada anak-anak dengan komorbiditas.

"Salah satu hal yang jadi masalah adalah influenza bisa sangat berat, komplikasinya pada orang-orang dengan komorbiditas," katanya.

Kalau terjadi pada anak-anak dengan gangguan kesehatan seperti obesitas, sindrom metabolik, atau diabetes, ia mengatakan maka serangan influenza dapat berakibat fatal seperti COVID-19.

"Walaupun itu penyakit lama, pandemi influenza itu sudah puluhan tahun lalu, tetapi ini tetap bisa menjadi ancaman kesehatan anak-anak di Indonesia dan bisa mempengaruhi komorbiditas maupun mortalitasnya," katanya.

Ia mengemukakan perlunya peningkatan upaya promotif dan preventif guna menekan risiko penularan influenza pada anak.

Menurut dia, penerapan pola hidup bersih dan sehat serta pelaksanaan vaksinasi dapat melindungi anak dari serangan berbagai virus influenza.