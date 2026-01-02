menu
Idap Sakit Asma, Diding Boneng Cerita Soal Kondisi Kesehatannya

Diding Boneng di kawasan Matraman, Jakarta. Foto: Firda Junita/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Aktor senior Diding Boneng mengungkapkan kondisi kesehatannya terkini.

Pria 75 tahun itu mengaku, dirinya didiagnosa mengidap penyakit asma sejak beberapa tahun terakhir.

Padahal selama ini, dia mengaku tak pernah mengalami gangguan pernapasan tersebut.

Baca Juga:

"Iya, saya sakit sudah sekitar 3 tahun ini. Kata dokter kena asma. Padahal seumur hidup saya tidak pernah punya asma," ujar Diding Boneng di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (2/1).

Dia menduga gangguan pernapasan yang dialaminya itu berkaitan dengan aktivitas syuting yang dilakoninya beberapa waktu lalu.

Pasalnya, dia terlibat dalam dua proyek film yang pengambilan gambarnya di hutan pada malam hari dan menggunakan efek asap buatan.

Baca Juga:

"Saya sadar ini mulainya sejak pulang syuting film. Waktu itu syutingnya di hutan, 80 persen adegan malam hari dan selalu pakai efek asap buatan. Saya syuting dua judul, total sekitar 80 hari kena asap terus. Mungkin itu penyebabnya," ucap Diding Boneng.

Sejak mengalami gangguan pernapasan, aktor yang dikenal lewat perannya bareng Warkop DKI itu harus rutin menjalani pengobatan.

