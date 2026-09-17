IDD PIK2 Boyong SaloneSatellite ke Indonesia, Pamerkan 55 Karya Desain Dunia selama Sebulan

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Design District (IDD) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) memboyong salah satu pameran desain internasional bergengsi ke Tanah Air.

Untuk pertama kalinya, SaloneSatellite Permanent Collection Exhibition 1998–2026 hadir ke Indonesia dengan memajang berbagai karya terpilih di IDD PIK2.

Ekshibisi itu akan berlangsung selama sebulan mulai 18 September hingga 18 Oktober 2026. Sebanyak 55 karya terpilih dari total 415 objek dalam koleksi SaloneSatellite akan ditampilkan kepada publik.

Pameran tersebut sekaligus menjadi salah satu program utama Indonesia Design Week (IDW) 2026 yang berlangsung pada 18–27 September 2026.

Kehadiran SaloneSatellite Permanent Collection di Jakarta memiliki arti tersendiri. Jakarta menjadi destinasi internasional ketiga yang disambangi program pameran internasional itu setelah Hong Kong pada 2024 dan Italian Pavilion pada Expo 2025 Osaka.

Lebih dari itu, Jakarta juga menjadi pemberhentian pertama dalam rangkaian tur internasional terbaru Salone del Mobile.Milano. SaloneSatellite merupakan bagian dari Salone del Mobile.Milano yang sejak 1998 menjadi panggung bagi desainer muda berusia di bawah 35 tahun.

Ajang tersebut mempertemukan gagasan baru dengan industri sekaligus membuka jalan bagi talenta muda untuk membawa prototipe mereka ke tahap produksi. Perjalanan itulah yang kemudian terekam dalam SaloneSatellite Permanent Collection.

Selama hampir tiga dekade, koleksi tersebut menyimpan karya yang memperlihatkan bagaimana sebuah eksperimen desain dapat berkembang menjadi produk manufaktur, diproduksi secara massal, hingga akhirnya menjadi bagian dari perkembangan desain kontemporer dunia.