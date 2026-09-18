IDD PIK2 Buka Jalan bagi Desainer Indonesia Merambah Ekosistem Desain Global

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Design District (IDD) PIK2 berupaya membuka akses lebih luas bagi desainer Indonesia untuk terhubung dengan ekosistem desain internasional.

Langkah tersebut diperkuat melalui kolaborasi IDD PIK2 dengan Salone del Mobile.Milano yang hadir dalam rangkaian Indonesia Design Week (IDW) 2026.

CEO IDD PIK2 Ipeng Widjojo mengatakan Salone del Mobile.Milano memiliki posisi penting dalam industri desain internasional setelah puluhan tahun menjadi salah satu rujukan utama bagi pelaku desain dunia.

Menurut dia, Salone del Mobile telah berpengalaman selama 64 tahun mengadakan pameran desain terbesar di dunia dan menjadi kiblat untuk industri desain.

"Dengan menghadirkan dan bersama dengan mereka untuk menghadirkan di Indonesia Design Week, saya rasa itu akan membantu untuk ekosistem desain di Indonesia,” ujar Ipeng dalam dalam jumpa media untuk Salone Press Presentation di Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Ipeng pun meyakini kerja sama internasional tersebut bisa memberikan manfaat lebih jauh bagi para desainer dalam negeri. Sebab, para pelaku industri kreatif itu tidak hanya memperoleh kesempatan melihat perkembangan desain global, tetapi juga berpotensi bertemu dengan pelaku industri, produsen, dan jejaring yang dapat membawa karya mereka ke pasar lebih luas.

IDD PIK2, imbuh Ipeng, telah memiliki fondasi untuk membangun koneksi tersebut. Kawasan desain itu telah hadir sekitar tiga tahun dengan area mencapai 32 ribu meter persegi.

Sebagian besar tenant di IDD PIK2 bergerak di sektor desain dan membentuk ekosistem yang mempertemukan toko, pelaku usaha, desainer lokal, hingga desainer dari luar negeri.