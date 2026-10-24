IDD PIK2 Hadirkan Keunggulan Perajin dan Desainer Indonesia di WCCE 2026
jpnn.com, JAKARTA - Kekayaan kreativitas Indonesia tidak hanya terlihat melalui seni pertunjukan dan produk budaya. Keterampilan perajin dalam mengolah material menjadi furnitur maupun dekorasi interior juga menjadi salah satu kekuatan industri kreatif nasional.
Potensi tersebut diperkenalkan Indonesia Design District (IDD) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) melalui Curated Design Exhibition dalam rangkaian The 5th World Conference on Creative Economy (WCCE) 2026.
Pameran yang berlangsung di Creativillage, ASHTA District 8, Jakarta Selatan, pada 21-25 Oktober 2026, itu menghadirkan beragam karya desainer Indonesia dengan karakter visual dan teknik pengerjaan yang berbeda.
Melalui ekshibisi itu, pengunjung bisa melihat berbagai produk home and living yang memperlihatkan perpaduan antara keterampilan tangan, eksplorasi material, dan kreativitas desain modern.
Mulai dari kursi dengan bentuk artistik, furnitur bertekstur unik, hingga dekorasi interior dengan sentuhan kerajinan menjadi bagian dari karya yang diperkenalkan dalam Curated Design Exhibition.
Produk-produk tersebut menunjukkan bahwa sebuah karya desain tidak hanya mempertimbangkan fungsi, tetapi juga proses kreatif, pemilihan bahan, dan teknik pengerjaan yang membentuk identitasnya.
Pendekatan ini berkaitan erat dengan konsep craftsmanship, yakni keahlian dan ketelitian dalam menghasilkan produk melalui keterampilan, penguasaan material, serta proses pengerjaan yang berkualitas.
IDD PIK2 menampilkan karya perajin dan desainer lokal untuk memperkuat daya saing industri kreatif Indonesia di WCCE 2026.
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