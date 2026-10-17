Ide Gila Elon Musk Lewat Tesla Roadster, Mobil Terbang Tanpa Sayap
jpnn.com - Aksi Tesla Roadster di lintasan miring Texas pada 15 Oktober kemarin bikin geleng-geleng kepala.
Bukan cuma karena melaju kencang, konsep sportcar listrik generasi kedua itu melompat melewati barisan mobil, berputar di udara, lalu mendarat lagi dengan mulus.
Ada teknologi kipas pengisap dan cold-gas thrusters racikan SpaceX yang bikin mobil bisa melayang tanpa butuh sayap.
Bagi pencinta otomotif, pemandangan itu seperti potongan film fiksi ilmiah yang mendadak nyata.
Apalagi klaim akselerasi 0–96 km/jam dalam kurun waktu kurang dari satu detik makin bikin bulu kuduk berdiri.
Namun, apa iya ini tanda awal hadirnya mobil terbang yang siap kita pakai harian? Jawabannya: nanti dulu.
Mampu terangkat beberapa detik di udara beda jauh dengan terbang bebas layaknya pesawat.
Aksi Tesla Roadster di lintasan miring Texas pada 15 Oktober kemarin bikin geleng-geleng kepala.
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