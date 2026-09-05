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IdeaFest 2026, Pertamina Dorong Generasi Muda Pahami Strategi Transisi Energi

IdeaFest 2026, Pertamina Dorong Generasi Muda Pahami Strategi Transisi Energi
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PT Pertamina (Persero) ikut serta meramaikan ajang IdeaFest 2026 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC) di Senayan. Foto: dok Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) ikut serta meramaikan ajang IdeaFest 2026 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC) di Senayan.

Dalam ajang itu perusahaan lemigas pelat merah itu membahas ketahanan energi dan transisi energi. Sebab, hal itu menjadi salah satu isu strategis.

Di hadapan generasi muda yang memiliki peran penting dalam membentuk masa depan Indonesia, Pertamina memperkenalkan Dual Growth Strategy.

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Strategi perusahaan untuk memperkuat bisnis energi eksisting sekaligus mengembangkan bisnis rendah karbon sebagai sumber pertumbuhan baru.

Corporate Secretary Pertamina, Arya Dwi Paramita menyampaikan forum seperti IdeaFest menjadi ruang penting untuk membuka wawasan generasi muda mengenai tantangan energi sekaligus mendorong lahirnya gagasan dan inovasi untuk menjawab kebutuhan energi masa depan.

Arya menjelaskan sebagai perusahaan energi nasional, Pertamina memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan energi Indonesia.

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Tantangannya, konsumsi energi nasional saat ini masih lebih tinggi dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri sehingga sebagian kebutuhan masih harus dipenuhi melalui impor.

“Sudah lama sekali kita melakukan impor. Artinya, konsumsi kita lebih tinggi daripada produksi nasional. Di situlah kita perlu mendatangkan pasokan migas dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri,” ujar Arya ujarnya Jumat (4/9/2026).

PT Pertamina (Persero) ikut serta meramaikan ajang IdeaFest 2026 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC) di Senayan.

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