Idemitsu Lubricants Ajak Mitra Bengkel Bersua dengan Para Pembalap MotoGP

jpnn.com, JAKARTA - Idemitsu Lubricants Indonesia menggelar malam apresiasi untuk mitra bengkel, yang bertajuk Idemitsu Contributor Appreciation.

Dalam acara tersebut, dihadirkan pula para pembalap Idemitsu, yaitu rider MotoGP LCR Honda Somkiat Chantra, Mario Suryo Aji (Honda Team Asia di kelas Moto2), dan Yuki Kunii (Pembalap Idemitsu Honda Team Asia Nomor 92 di kelas Moto2).

Hadir juga Taiyo Furusato (Nomor 72 di kelas Moto3), Tatchakorn Buasri (Nomor 5 di kelas Moto3), dan Arbi Aditama (Nomor 93 yang akan debut di Moto3).

"Tidak hanya apresiasi, dalam acara Idemitsu Contributor Appreciation kami juga memberikan pembekalan materi tentang product knowledge Idemitsu."

"Selain itu, ada juga tip dan trik dalam meningkatkan penjualan agar mitra tetap semangat dan termotivasi untuk terus mendukung Idemitsu," kata Senior Marketing Manager Idemitsu Lubricants Indonesia, Ronald Notodihardjo dalam keterangannya, Jumat.

Ronald menjelaskan acara tahun ini juga spesial karena mengundang creator affiliate yang ikut membuat konten promosi Idemitsu.

Ada tiga kreator terbaik yang datang merupakan pemenang video competition, yang mendapatkan hadiah jutaan rupiah serta bertemu langsung dengan Idemitsu Riders.

"Kompetisi video ini menjadi kesempatan bagi para kreator untuk mengekspresikan diri terhadap suatu hal yang kami suka. Sebagai pencinta otomotif, saya tentu memakai produk Idemitsu yang sangat direkomendasikan."