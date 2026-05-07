Identifikasi Korban Kecelakaan Bus ALS Terkendala Jenazah yang Hancur, Polda Sumsel Lakukan Ini
jpnn.com, PALEMBANG - Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Sumatera Selatan menghadapi kendala serius dalam upaya mengidentifikasi 16 jenazah korban kecelakaan bus ALS yang terbakar di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara).
Kondisi jenazah yang hangus terbakar hingga sulit dikenali membuat petugas mengirimkan sampel DNA ke Laboratorium Forensik (Labfor) Mabes Polri untuk proses pencocokan data lebih lanjut.
"Kondisi jenazah sudah sangat sulit dikenali karena hangus terbakar. Beberapa tulang sudah hancur dan gigi hancur," ungkap Kepala Rumah Sakit (Karumkit) Bhayangkara Moh Hasan Palembang Kombes Pol dr Budi Santoso saat gelar konferensi pers, Kamis (7/5).
Budi menyebut seluruh korban mengalami luka bakar hingga 99 persen akibat kebakaran hebat yang terjadi setelah kecelakaan maut tersebut.
Saat ini, Tim DVI tengah mengumpulkan sampel yang dinilai masih akurat untuk proses identifikasi korban.
"Kami sedang memilih sampel yang terbaik untuk dikirim ke Labfor Mabes Polri," ujar Budi.
Proses identifikasi dilakukan untuk memastikan identitas para korban sebelum diserahkan kepada pihak keluarga.
"Hasil sampel nanti akan keluar paling cepat lima hari atau paling lambat dua minggu. Mohon doanya," kata Budi. (mcr35/jpnn)
Sebanyak 16 sampel jenazah korban kecelakaan Bus ALS akan dikirim ke Laboratorium Forensik Mabes Polri.
Redaktur : Elfany Kurniawan
Reporter : Cuci Hati
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Satu Korban Kecelakaan Bus ALS di Muratara Akan Dievakuasi ke RS Bhayangkara Palembang
- Kisah Keluarga Korban Bus ALS dari Lampung, Tak Ada Firasat
- Herman Deru Tinjau Keluarga Korban Bus ALS di RS Bhayangkara
- Data Terbaru Korban Meninggal Kecelakaan Bus ALS vs Truk Tangki di Jalinsum
- Cari Info Anggota Keluarga di Bus ALS? Hubungi Posko DVI Polda Sumsel di Nomor Ini
- Update Data Korban Kecelakaan di Jalinsum Muratara