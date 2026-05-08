Identifikasi Korban Kecelakaan Bus ALS, Tim DVI Polda Sumsel Jemput Bola

jpnn.com - PALEMBANG - Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Sumsel melakukan jemput bola dalam proses identifikasi korban kecelakaan maut bus ALS dan truk tangki Seleraya di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara).

Kepala Rumah Sakit (Karumkit) Bhayangkara Moh Hasan Palembang Kombes Budi Santoso mengungkapkan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk membantu keluarga korban yang tidak dapat hadir langsung memberikan sampel DNA.

"Kami jemput bola kepada keluarga yang tidak bisa hadir secara langsung. Kami sudah berkoordinasi dengan masing-masing Tim DVI Polda di masing-masing daerah untuk membantu pengumpulan sampel DNA," ujar Budi, Jumat (8/5).

Budi menyampaikan bahwa sampel DNA yang dikumpulkan tidak selalu berasal dari keluarga secara langsung, tetapi juga diambil dari barang-barang pribadi milik korban yang masih tersimpan di rumah.

"Contoh sampel bisa berasal dari baju terakhir yang digunakan korban, sikat gigi, sepatu, maupun barang pribadi lainnya yang diketahui dan dipastikan oleh keluarga sebagai milik korban," kata Budi.

Sampel tersebut nantinya akan dikirim bersama data jenazah ke laboratorium forensik (Labfor) Mabes Polri untuk mempercepat proses identifikasi korban yang masih belum dikenali.

"Kami berharap langkah jemput bola ini dapat membantu keluarga korban, terutama yang berada jauh dari lokasi atau memiliki keterbatasan untuk datang langsung ke RS Bhayangkara Palembang," ujar Budi. (mcr35/jpnn)



