Identitas Jasad di Pulau Enggano Terungkap, Ternyata Kru Kapal yang Bawa Rombongan Jurnalis

jpnn.com, SERANG - Polda Banten memastikan jasad pria tanpa identitas yang ditemukan di Perairan Bengkulu, Pulau Enggano merupakan Surakman (60) kru Kapal Arupadhatu 1 pembawa rombongan jurnalis.

Proses identifikasi jenazah tersebut memiliki kecocokan dengan kru kapal yang hilang di Perairan Selat Sunda saat membawa jurnalis meliput erupsi Gunung Anak Krakatau.

Kapolda Banten Irjen Hengki mengatakan identifikasi dilakukan Disaster Victim Identification (DVI) Biddokkes Polri didukung dengan antemortem pihak keluarga korban Kapal Arupadhatu 1.

"Setelah menerima informasi adanya penemuan jenazah di Pulau Enggano, kami langsung berkomunikasi dengan Polda Bengkulu," kata Irjen Hengki, Rabu (23/9).

"Koordinasi dilakukan untuk proses identifikasi jenazah agar dicocokkan dengan data antemortem dari keluarga korban Kapal Arupadhatu 1," sambung dia.

Dia menjelaskan pencocokan diambil dari data primer mulai dari sidik jari, gigi, dan DNA dari keluarga korban dengan jenazah di Pulau Enggano.

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"Berdasarkan hasil pemeriksaan DNA yang dilakukan DVI Biddokkes Polri bahwa jenazah pria tanpa identitas tersebut teridentifikasi SU (Sukarman) sebagai kru Kapal Arupadhatu 1," ujarnya.

Dia mengungkapkan hasil identifikasi menjadi bagian penting dari upaya pencarian terhadap rombongan jurnalis.