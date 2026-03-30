Identitas Mayat dalam Freezer Resto Ayam Geprek Bekasi dan Kesaksian Warga

jpnn.com - KABUPATEN BEKASI - Warga Mega Regency, Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat heboh setelah mengetahui adanya mayat dalam freezer pada sebuah kios ayam geprek yang berlokasi di Blok D33 perumahan tersebut.

Korban yang memiliki sapaan akrab Pak Bedul itu merupakan pegawai di kios makanan tersebut.

Penyebab kematian pria yang diperkirakan berusia 45 tahun itu belum diketahui.

Tim Identifikasi Ditreskrimum Polda Metro Jaya didampingi jajaran Polres Metro Bekasi pada Minggu (29/3) terjun langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Di mata warga sekitar, Pak Bedul bukan sekadar pegawai kios.

Pak Bedul dikenal sangat ramah, ringan tangan dalam konotasi positif serta mudah bergaul.

Kepergiannya memicu gempar sekaligus rasa kehilangan bagi warga maupun sesama pedagang.

"Orangnya baik, sering mengobrol sama warga dan pedagang lain di sini," kata Ali, salah satu pedagang di sekitar lokasi kejadian.