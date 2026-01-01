Identitas Mayat Diduga Korban Banjir Bandang

jpnn.com, REJANG LEBONG - Sesosok mayat ditemukan di Sungai Malas dalam wilayah Desa Suka Merindu, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, pada Selasa malam (30/12) kemarin.

Warga Kecamatan Sindang Beliti Ilir (SBI) menduga mayat itu merupakan korban banjir bandang.

"Mayat ini ditemukan oleh warga setempat dalam keadaan mengapung di tepi hulu Sungai Malas dalam wilayah Desa Suka Merindu, Kecamatan Kota Padang, sekitar pukul 10.00 WIB," kata Kasi Humas Polres Rejang Lebong AKP Sinar Simanjuntak, Rabu.

Baca Juga: Objek Wisata Guci Ditutup Sementara Setelah Banjir Bandang

Dia mengatakan ciri-ciri mayat berkelamin laki-laki, tidak mengenakan pakaian.

AKP Sinar mengatakan korban bernama Yanto (45), warga Desa Lubuk Belimbing II, Kecamatan SBI, yang sehari-hari berprofesi sebagai petani.

Dia menjelaskan mayat korban ini pertama kali ditemukan oleh Marlin, warga Desa Suka Merindu saat hendak mengecek kondisi kebun miliknya setelah diterjang banjir pada Selasa malam.

Baca Juga: Keji Bripda Seili Sebelum Membunuh Mahasiswi ULM

Saksi Marlin saat melintas di pinggir Sungai Malas melihat sosok mayat yang tersangkut di pohon kopi. Kemudian dia langsung pulang ke desa dan melaporkan kejadian tersebut kepada kepala desa, dan tidak lama itu kepala desa beserta anggota Polsek dan Koramil Kota Padang datang ke TKP untuk melakukan evakuasi serta identifikasi.

"Untuk penyebab pastinya kenapa korban bisa hanyut saat ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Namun, berdasarkan laporan sementara, korban diduga hanyut karena hendak menyeberang sungai atau pun sedang mandi di sungai lalu tiba-tiba air meluap hingga arus yang deras menerjang korban hingga terbawa arus," katanya.