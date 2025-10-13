menu
JPNN.com » Kriminal » Identitas Mayat Terapis di Pejaten Jaksel Terungkap

Identitas Mayat Terapis di Pejaten Jaksel Terungkap

Identitas Mayat Terapis di Pejaten Jaksel Terungkap
Ilustrasi mayat. Foto: JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Seorang terapis ditemukan tewas di kawasan Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Polisi mengungkap identitas korban berinisial RTA (14 tahun). Petugas menduga RTA korban eksploitasi anak.

"Kami masih melakukan penyelidikan dan menggunakan Pasal 2 Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan juga UU Perlindungan Anak," kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly kepada wartawan, Senin.

Dia menyatakan sampai saat ini pihaknya masih melakukan proses penyelidikan dengan menunggu hasil autopsi oleh Kepolisian.

Polisi juga masih memastikan proses perekrutan hingga penyebab korban meninggal dunia.

"Untuk itu, kami masih menunggu hasil autopsi dari Puslabfor dan dari hasil autopsi itu kami akan melakukan pendalaman, gelar perkara dan memutuskan bersama penyebab kematian secara pasti," ujarnya.

Hingga kini polisi telah memeriksa sebanyak 15 saksi yang diduga mengetahui kasus tersebut.

"Sementara ini sudah 15 orang dari sesama terapisnya, manajemen perusahaan, orang-orang sekitar seperti satpam dan sebagainya," katanya.

Seorang terapis ditemukan tewas di kawasan Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan (Jaksel).

