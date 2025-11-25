Identitas Pengemudi Fortuner yang Terlibat Kecelakaan Maut di Kembangan Jakbar

jpnn.com, JAKARTA - Satu unit mobil jenis Toyota Fortuner mengalami kecelakaan maut di Jalan Meruya Ilir, Kembangan, Jakarta Barat (Jakbar) pada Senin (24/11) malam pukul 19.30 WIB. Pengendara Fortuner bernama Jefry Doloksaribu tewas dalam kecelakaan tersebut.

Kepala Unit Penegakan Hukum (Kanit Gakkum) Satlantas Polres Metro Jakarta Barat AKP Joko Siswanto menyebutkan Jefry tewas akibat mobil yang dikendarainya menyerempet pesepeda kemudian menabrak truk yang tengah terparkir.

"Saudara Jefry mengalami luka pada bagian kepala, memar, sehingga meninggal dunia di lokasi," kata Joko saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Awalnya, kata dia, Jefry melaju dari arah timur ke barat di Jalan Meruya Ilir, kemudian menyerempet pesepeda bernama Rochmat yang juga tengah melaju di arah yang sama.

"Mobil Jefry tetap melaju hingga menabrak mobil boks Hino bernomor polisi B9281SCH, yang sedang parkir," ujar Joko.

Akibat luka pada bagian kepalanya, Jefry meninggal dunia di lokasi kejadian.

"Jenazah dievakuasi ke RSUD Kembangan, selanjutnya dirujuk ke RSUD Kabupaten Tangerang," imbuh Joko.(antara/jpnn)