Identitas Permainan Timnas Indonesia di Bawah Asuhan John Herdman Perlahan Mulai Terlihat
jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia menggelar persiapan akhir menjelang ASEAN Championship Cup 2026 di Bali.
Pekan ini Rizky Ridho dan kolega menggelar uji coba melawan Bali United di Gianyar, Selasa (21/7).
Pada laga tersebut skuad Garuda menang dengan skor 3-0 lewat gol Marc Klok, Dony Tri Pamungkas, dan Mitchell Baker.
Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman menilai para pemainnya sudah mengerti taktik dan strategi yang diinginkannya selama ajang akbar sepak bola Asia Tenggara itu.
Wajar selama pemusatan latihan di Bali para pemain sudah berlatih bersama sejak satu bulan lamanya sehingga seharusnya masalah kekompakan tidak menjadi hambatan.
“Tadi merupakan penampilan tim yang sangat kuat. Kami bisa memberikan menit bermain yang berharga kepada setiap pemain, dan itu merupakan salah satu target penting bagi kami,” ujar pria asal Consett, Inggris itu.
Sejauh ini John Herdman punya kemewahan untuk bisa membawa Timnas Indonesia melangkah jauh pada ASEAN Championship Cup 2026.
Wajar beberapa pemain keturunan seperti Eliano Reijnders, Ragnar Oratmangoen, hingga Mitchell Baker bakal bermain.
Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman menyebut Rizky Ridho dan kolega sudah mulai paham gaya bermain yang diinginkannya pada ASEAN Championship Cup 2026
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