Identitas Persib Terbongkar Jelas Tak Bisa Ditutupi Lagi

jpnn.com - MELBOURNE - Pelatih Melbourne Victory FC Giovanni Savarese membongkar identitas Persib Bandung tanpa penyadapan.

Melbourne Victory FC akan menjadi tuan rumah buat Persib pada matchday ke-4 Grup E AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027 di Stadion AAMI Park, Victoria, Rabu (4/11), kick off mulai pukul 14.45 WIB.

Savarese menyadari persaingan di Grup E dihuni tim-tim kuat dengan karakter permainan berbeda. Karena itu, dia meminta anak asuhnya memberikan perhatian serius terhadap kekuatan Persib.

Dia secara khusus mengindentifikasi kemampuan Persib dalam melakukan transisi cepat.

Menurutnya, Maung Bandung pun memiliki organisasi pertahanan yang rapat dan berbahaya ketika mendapatkan kesempatan melancarkan serangan balik.

"Ini adalah tim yang secara jelas mengandalkan transisi, menjaga blok pertahanan dengan rapat, dan mencoba menyerang lewat transisi cepat menggunakan pemain-pemain bagus di lini depan. Mereka memiliki banyak pilihan untuk diturunkan di posisi depan," ujar Savarese.

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Selain menyoroti aspek teknis, Savarese turut memberikan perhatian terhadap dukungan suporter Persib.

Dia mengaku terkesan dengan fanatisme bobotoh yang terlihat pada pertemuan sebelumnya.