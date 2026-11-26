jpnn.com, JAKARTA - Nama dan foto pendangdut Siti Badriah dicatut oleh pihak tak bertanggung jawab di media sosial Facebook, yang diduga melakukan penipuan dengan modus jual beli handphone.

Akibat ulah oknum tersebut, sejumlah warganet dilaporkan mengalami kerugian dengan nominal yang tak sedikit.

Siti Badriah mengatakan, penyalahgunaan nama dan fotonya sebenarnya sudah kerap terjadi sejak lama, meski sempat menghilang beberapa waktu.

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Belakangan ini, dirinya kembali menerima pesan di akun media sosialnya dari warganet yang menanyakan apakah dirinya berjualan ponsel.

Semula, Sibad sapaannya, mengaku sempat menaruh curiga bahwa pesan-pesan tersebut merupakan bagian dari upaya penipuan yang menyasar dirinya.

"Aku pikir orang yang mau nipu aku. Kayak orang mau aku bales saja DM-nya, jadi aku cuekin saja," ujar Siti Badriah di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (24/11) malam.

"Ternyata ada salah satu orang yang memang sudah ketipu nge-DM manajer aku. Nah, manajer aku langsung laporan ke aku kan, ternyata benar, mereka tuh ada yang ketipu sampai 12 juta, ada yang ketipu sampai 3 juta setengah, ada yang 2 juta 500 kalau enggak salah," sambungnya.

Dari situ, istri Krisjiana Baharudin itu akhirnya mengetahui soal dugaan modus penipuan tersebut. Siti Badriah turut merasa prihatin atas hal yang dialami oleh para korban.