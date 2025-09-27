menu
IDFES 2025 Kembali Digelar, Dorong Transformasi Digital Fesyen
Jumpa pers penyelenggaraan Indonesia Fashion Ecosystem Summit (IDFES) 2025 di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (26/9). Foto; Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - TBF Consultant kembali menggelar Indonesia Fashion Ecosystem Summit (IDFES) 2025.

Didukung Pinterest dan SMK NU Banat Kudus, ajang yang digelar kali kedua ini mengusung tema besar Next Gen Fashion: Innovate, Integrate, Impact.

Melinda Babyanna selaku CEO & Founder TBF Consultant sekaligus Chairwoman TBF, menegaskan visi di balik tema tersebut.

"Masa depan fashion Indonesia ada di tangan generasi baru, generasi yang tidak hanya kreatif, tetapi juga berdaya, beretika, dan berani mendobrak batas," kata Melinda di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (26/9).

Melinda menjelaskan tema tersebut lahir dari kesadaran fakta terkini bahwa fesyen global tengah memasuki era Fashion 5.0.

Di mana teknologi, circularity, sustainability, dan human-centric values menyatu.

"Fesyen bukan hanya tentang pakaian, tetapi tentang inovasi yang memberdayakan, integrasi ekosistem yang solid, dan dampak nyata bagi masyarakat serta lingkungan," ujarnya.

Melinda juga memaparkan ekosistem mode Indonesia masih menghadapi fragmentasi yang bermuara pada tiga masalah utama, yang disebut sebagai 3C.

IDFES 2025 kembali digelar, acara ini hadir untuk memperkuat rantai pasok etis dan mendorong transformasi digital fesyen.

