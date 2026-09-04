Idgitaf Bakal Gelar Showcase Pementasan Berusaha di Bawah Hujan, Catat Tanggalnya

jpnn.com - JAKARTA - Penyanyi Idgitaf bakal menggelar pementasan berjudul ‘Berusaha di Bawah Hujan’ di Kuningan City Ballroom, Jakarta Selatan, Jumat (18/9). Acara ini diadaptasi langsung dari album studio kedua bertajuk Berusaha di Bawah Hujan.

Idgitaf berkolaborasi dengan Katarsis Live menghadirkan pengalaman yang berbeda dalam sebuah pementasan karya musik. Dia mengungkap alasan album itu dikemas dalam bentuk pementasan.

“Karena, kan, ya, aku tahu aku menyanyi bisa, menulis bisa, tetapi apalagi yang dibutuhkan untuk memvisualisasikan album ini lebih baik lagi, aku memutuskan untuk menari, dan sekaligus menggunakan unsur teatrikalnya, yaitu aku akting," ujar Idgitaf di kawasan Kuningan, Jaksel, Kamis (3/9).

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Idgitaf mengatakan bahwa pementasannya itu bakal terdiri dari dua babak. Pada babak pertama, penyanyi yang memiliki nama lengkap Brigitta Sriulina Beru Meliala itu bakal menari dan berakting.

Dia bakal berakting bersama pasangannya dalam pementasannya tersebut. Idgitaf akan menampilkan pertunjukkan teatrikal dengan berperan sebagai Air dengan lawan mainnya, yaitu Api.

"Babak satu aku akan full menari, berakting bersama pasanganku, pasanganku yang juga menjadi inspirasi album Berusaha di Bawah Hujan," tuturnya.

Pada babak kedua, Idgitaf akan membawakan lagu-lagu miliknya. Total, dia akan membawakan 25 lagu dalam pementasan itu.

Selain membawakan karya dari album Berusaha di Bawah Hujan, perempuan 25 tahun itu juga akan memainkan lagu-lagu dari rilisan sebelumnya.