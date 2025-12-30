menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Musik » Idgitaf Tutup 2025 dengan Pencapaian Luar Biasa

Idgitaf Tutup 2025 dengan Pencapaian Luar Biasa

Idgitaf Tutup 2025 dengan Pencapaian Luar Biasa
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Idgitaf. Foto: Dok. Believe

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus penulis lagu, Idgitaf menutup 2025 dengan pencapaian luar biasa.

Dia mengukuhkan posisi sebagai solois perempuan Indonesia dengan jumlah pendengar bulanan (Monthly Listeners) terbesar di platform Spotify.

Per 29 Desember 2025, Idgitaf mencatatkan angka fantastis sebanyak 16.8 juta pendengar bulanan.

Baca Juga:

Dominasi Idgitaf pada ujung tahun ini bersumber dari kesuksesan lagu terbaru Sedia Aku Sebelum Hujan.

Sejak diluncurkan pada 8 Oktober 2025, lagu tersebut telah mendapatkan sambutan luar biasa di berbagai platform digital.

Hanya dalam waktu singkat, lagu Sedia Aku Sebelum Hujan telah menembus angka 80 juta streams.

Baca Juga:

Prestasi tersebut membawa Sedia Aku Sebelum Hujan kokoh di posisi #1 pada Spotify Charts Indonesia: Daily Top Songs dan Weekly Top Songs.

Visual dan konten audio dari lagu ini telah disaksikan lebih dari 52.8 juta kali, sekaligus menempati posisi #1 dalam daftar Lagu Teratas di YouTube Music Indonesia.

Penyanyi sekaligus penulis lagu, Idgitaf menutup 2025 dengan pencapaian luar biasa.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI