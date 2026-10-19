IDLS 2026, Hubungkan Inovasi Mahasiswa, Tata Kelola AI & Pengembangan Talenta Digital

jpnn.com, DEPOK - Program Studi Magister Teknologi Informasi (MTI), Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, memulai rangkaian Indonesia Digital Leadership Summit (IDLS) 2026 melalui IDLS Student Hackathon dan peresmian Salemba Ventures pada Sabtu, 17 Oktober 2026.

Mengangkat tema Beyond Digital Transformation: Building the Organizations and Capabilities for What Comes Next, IDLS 2026 menghubungkan pengembangan inovasi mahasiswa dengan percakapan lintas sektor mengenai penerapan kecerdasan artifisial, tata kelola teknologi, dan pengembangan talenta.

Program Studi MTI UI bertindak sebagai penyelenggara akademik, dengan dukungan Forum Mahasiswa (FORMA) MTI UI sebagai event organizer mahasiswa.

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Ketua Program Studi MTI UI Panca Hadi Putra mengatakan angkaian kegiatan ini dirancang untuk menghubungkan pembelajaran, penelitian, dan praktik organisasi.

“Kami ingin IDLS menjadi ruang yang menghubungkan gagasan dengan pelaksanaan. Mahasiswa membangun dan menguji solusi, peneliti membawa bukti, sementara pemerintah dan industri berbagi persoalan serta pengalaman implementasi. Pertemuan berbagai perspektif ini penting agar transformasi digital tidak berhenti pada adopsi teknologi, tetapi menghasilkan perubahan yang benar-benar bermanfaat,” ujar Panca.

IDLS Student Hackathon 2026 Meaningful AI & Digital Innovation Challenge mengajak mahasiswa mengembangkan solusi pada tiga bidang: produktivitas organisasi, dampak publik, serta keamanan dan kepercayaan digital.

Dengan Garuda Spark sebagai Hackathon Partner, kompetisi ini menempatkan pemahaman masalah, validasi kebutuhan pengguna, dan manfaat solusi sebagai bagian penting dari pengembangan inovasi.

Rangkaian pada 17 Oktober mencakup pembukaan, talk show Garuda Spark, pengenalan dan peresmian Salemba Ventures, serta Final Pitch & Demo.