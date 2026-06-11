Idrus Golkar Anggap Fokus Bahlil Buat Prabowo-Gibran, Bukan Maju Capres

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Golkar Idrus Marham membantah kabar ketum partainya Bahlil Lahadalia disebut bakal maju sebagai Capres RI pada 2029.

Menurut Idrus, fokus Bahlil saat ini memperkuat konsolidasi internal dan membesarkan Golkar. Termasuk menyukseskan pemerintahan era Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Fokusnya di situ. Tidak pernah bicara tentang calon presiden,” ujar dia kepada awak media di Jakarta, Kamis (11/6).

Diketahui, narasi Bahlil yang punya kans maju Pilpres 2029 disampaikan Direktur Eksekutif Ethical Politics Hasyibulloh Mulyawan.

Hasyibulloh sebelumnya menyebut popularitas Bahlil meningkat setelah fenomena lagu viral MBG atau Mas Bahlil Ganteng di media sosial. Dia merasa fenomena tersebut berpotensi menjadi modal popularitas politik bagi Bahlil menuju kontestasi nasional.

Idrus menilai menarik fenomena lagu MBG ke arah pencalonan presiden terlalu jauh dan menimbulkan persepsi yang keliru.

“Kalau ada opini dibuat begitu, itu opini yang sangat menyesatkan menurut saya. Ini sama dengan mengadu domba,” katanya.

Idrus mengatakan soal komitmen politik Bahlil ke depan, publik sebenarnya tinggal melihat gagasan buku berjudul Karya Kekaryaan: Eskalator Kesinambungan Pembangunan dan Kepemimpinan Nasional.