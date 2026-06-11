menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Pilpres » Idrus Golkar Anggap Fokus Bahlil Buat Prabowo-Gibran, Bukan Maju Capres

Idrus Golkar Anggap Fokus Bahlil Buat Prabowo-Gibran, Bukan Maju Capres

Idrus Golkar Anggap Fokus Bahlil Buat Prabowo-Gibran, Bukan Maju Capres
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketum Golkar Bahlil Lahadalia. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Golkar Idrus Marham membantah kabar ketum partainya Bahlil Lahadalia disebut bakal maju sebagai Capres RI pada 2029.

Menurut Idrus, fokus Bahlil saat ini memperkuat konsolidasi internal dan membesarkan Golkar. Termasuk menyukseskan pemerintahan era Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Fokusnya di situ. Tidak pernah bicara tentang calon presiden,” ujar dia kepada awak media di Jakarta, Kamis (11/6).

Baca Juga:

Diketahui, narasi Bahlil yang punya kans maju Pilpres 2029 disampaikan Direktur Eksekutif Ethical Politics Hasyibulloh Mulyawan.

Hasyibulloh sebelumnya menyebut popularitas Bahlil meningkat setelah fenomena lagu viral MBG atau Mas Bahlil Ganteng di media sosial. Dia merasa fenomena tersebut berpotensi menjadi modal popularitas politik bagi Bahlil menuju kontestasi nasional.

Idrus menilai menarik fenomena lagu MBG ke arah pencalonan presiden terlalu jauh dan menimbulkan persepsi yang keliru.

Baca Juga:

“Kalau ada opini dibuat begitu, itu opini yang sangat menyesatkan menurut saya. Ini sama dengan mengadu domba,” katanya.

Idrus mengatakan soal komitmen politik Bahlil ke depan, publik sebenarnya tinggal melihat gagasan buku berjudul Karya Kekaryaan: Eskalator Kesinambungan Pembangunan dan Kepemimpinan Nasional.

Waketum Golkar Idrus Marham menyebut fokus ketumnya Bahlil Lahadalia saat ini memperkuat konsolidasi internal dan membesarkan partai.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI