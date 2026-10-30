Idrus Golkar Respons Kritik Kamrussamad Gerindra

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Golkar Idrus Marham berharap kritik dari internal pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto tidak dipandang sebagai upaya melemahkan soliditas.

Sebab, kata Idrus, kritik dari internal sejatinya menjadi instrumen koreksi dalam kerangka penguatan bersama.

Idrus menyampaikan hal itu demi merespons pernyataan anggota DPR RI fraksi Gerindra Kamrussamad yang menyoroti beberapa menteri tak berkinerja maksimal.

Baca Juga: Kamrussamad Mengapresiasi Kinerja Pemerintah dalam Peningkatan Perekonomian Nasional

"Kalau kritikannya disampaikan dengan niat yang tulus, objektif faktual, jujur dan berkeadilan untuk memperkuat koalisi Merah Putih, bagi suksesnya pemerintahan Prabowo, penguatan itu makin solid," kata Idrus kepada awak media, Jumat (30/10).

Diketahui, tiga menteri Golkar menjadi sorotan setelah pernyataan Kamrussamad, yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, serta Menteri UMKM Maman Abdurrahman.

Menurut Idrus, kritik dari internal tidak semestinya dipahami sebagai ancaman terhadap kebersamaan.

Sebaliknya, kata dia, kritik bisa menjadi sarana mengingatkan sesama anggota koalisi terus memperbaiki kekurangan dan memastikan kebijakan Prabowo tereksekusi mulus.

"Presiden telah mengingatkan, bahwa Indonesia itu rumah besar kita bersama, harus dirawat dan dibangun bersama. Kita adalah satu keluarga besar yang harus saling mengingatkan, saling mengkritisi, saling memperkuat, dan saling menbesarkan untuk merawat bangsa ini," ujarnya.