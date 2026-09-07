Idrus Marham Komentari Polemik Buku Islam Ala Prabowo, Silakan Disimak
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengomentari ramainya perbincangan publik terkait buku ala Prabowo.
Dia menilai meski bukan lulusan pesantren, tetapi Presiden Prabowo Subianto sebagai sosok yang menghadirkan nilai-nilai keislaman melalui praksis kepemimpinannya.
“Prabowo memang bukan santri, tetapi Presiden Prabowo memang muslim sejati. Ada orang yang tumbuh dalam tradisi santri, ada pula yang sejak lahir berada dalam lingkungan keluarga muslim yang homogen. Prabowo memiliki pengalaman keberagamaan yang berbeda,” kata Idrus dalam siaran persnya, Senin (7/9).
Menurut Idrus, latar belakang keluarga Prabowo yang plural secara agama justru membuat keteguhan keimanannya sebagai seorang muslim menarik untuk dilihat secara lebih objektif.
Prabowo tumbuh dalam keluarga yang dikenal memiliki latar belakang multireligius, tetapi tetap mempertahankan identitas dan keyakinannya sebagai seorang muslim.
“Jangan melihat keberislaman seseorang hanya dari apakah ia berasal dari keluarga pesantren atau bukan. Ada dimensi keteguhan iman yang juga harus dihargai,” ujarnya.
Nilai keislaman seseorang, tegas Idrus, juga harus dilihat dalam perspektif tantangan yang dihadapinya.
Dia menilai bahwa ukuran seorang muslim tidak semestinya berhenti pada seberapa kuat seseorang berbicara mengenai agama atau seberapa tinggi penguasaannya terhadap teks-teks keagamaan.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengomentari ramainya perbincangan publik terkait buku Islam ala Prabowo.
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