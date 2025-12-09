Idrus Marham Minta Politikus Turun ke Lokasi Bencana Dibanding Saling Sindir
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Bidang Politik Idrus Marham menegaskan kepedulian serius Ketua Umum Bahlil Lahadalia terhadap penanggulangan bencana banjir yang terjadi di Sumatra.
Menurut dia, Bahlil berupaya bekerja cepat menyelesaikan berbagai masalah di lokasi bencana untuk menjawab kebutuhan warga yang sedang mengalami kesulitan.
Dia menyebutkan Bahlil bahkan langsung memberikan instruksi langsung kepada seluruh jajaran Golkar di Aceh, Sumut, dan Sumbar agar turun ke lokasi bencana sejak hari pertama.
Tak hanya itu, bantuan tahap awal sebesar Rp 3 miliar telah dikirimkan dan masih terus bertambah dari kontribusi kader di seluruh daerah.
“Yang dibutuhkan sekarang bukan pernyataan yang menggiring opini seolah ada yang tidak peduli. Justru Ketua Umum Golkar sudah turun pertama,” ujar Idrus dalam keterangannya, Selasa (9/12).
Idrus menuturkan sejumlah menteri dari Partai Golkar juga telah mendatangi wilayah terdampak untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan tepat.
Untuk itu, dia menyayangkan adanya narasi yang menempatkan gagasan politik Partai Golkar tidak sensitif terhadap situasi nasional.
Pernyataan tersebut dimaksudkan untuk menjawab kesan adanya tudingan salah satu elit partai politik yang mengatakan Partai Golkar lebih mengutamakan urusan politik di saat bencana.
Waketum Golkar Idrus Marham mengaku sejumlah menteri dari partainya telah mendatangi wilayah terdampak untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat.
