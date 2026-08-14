menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Parpol » Idrus Marham Puji Pidato Prabowo soal Kedaulatan di Berbagai Sektor Ekonomi

Idrus Marham Puji Pidato Prabowo soal Kedaulatan di Berbagai Sektor Ekonomi

Idrus Marham Puji Pidato Prabowo soal Kedaulatan di Berbagai Sektor Ekonomi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden Prabowo Subianto saat Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8). Foto : Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Golkar Idrus Marham mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto di depan MPR pada Jumat (14/8). 

Menurutnya, pidato Presiden Prabowo sangat mengesankan. Pidato Presiden Prabowon, sambungnya,  realistik, karena berbasis data dan proyektif berbasis kinerja.

Idrus mengatakan Presiden Prabowo tak semata-mata menyampaikan laporan capaian pemerintah saja di depan majelis, tetapi juga pidato yang kuat muatan motivatifnya.

Baca Juga:

“Pidato beliau kuat membangun kepercayaan diri nasional bahwa Indonesia memiliki fondasi kuat untuk bertransformasi, bergerak maju, menyelesaikan semua pekerjaan rumah yang selama ini belum terselesaikan,” tuturnya. 

Di hadapan Sidang Tahunan MPR 2026, Presiden Prabowo dengan meyakinkan menegaskan bahwa Indonesia memiliki fundamental yang kuat untuk melakukan transformasi di berbagai bidang.

Pertumbuhan ekonomi, investasi, reformasi kelembagaan, penataan BUMN, swasembada, hilirisasi, efisiensi pemerintahan, dan penguatan pengawasan sudah berada dalam satu garis kebijakan strategis.

Baca Juga:

Presiden Prabowo, dalam pandangan Idrus, telah menegaskan bahwa episentrum dari seluruh transformasi yang dilakukannya bermuara pada satu tujuan utama yaitu kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu, pemerintah secara optimal mengarahkan geliat ekonomi produktif, kemandirian, dan daya saing bangsa demi mencapai target tersebut.

Menurut Idrus Marham, Pidato Presiden Prabowon sangat realistik, karena berbasis data dan proyektif berbasis kinerja.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI