Idrus Marham Puji Pidato Prabowo soal Kedaulatan di Berbagai Sektor Ekonomi
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Golkar Idrus Marham mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto di depan MPR pada Jumat (14/8).
Menurutnya, pidato Presiden Prabowo sangat mengesankan. Pidato Presiden Prabowon, sambungnya, realistik, karena berbasis data dan proyektif berbasis kinerja.
Idrus mengatakan Presiden Prabowo tak semata-mata menyampaikan laporan capaian pemerintah saja di depan majelis, tetapi juga pidato yang kuat muatan motivatifnya.
“Pidato beliau kuat membangun kepercayaan diri nasional bahwa Indonesia memiliki fondasi kuat untuk bertransformasi, bergerak maju, menyelesaikan semua pekerjaan rumah yang selama ini belum terselesaikan,” tuturnya.
Di hadapan Sidang Tahunan MPR 2026, Presiden Prabowo dengan meyakinkan menegaskan bahwa Indonesia memiliki fundamental yang kuat untuk melakukan transformasi di berbagai bidang.
Pertumbuhan ekonomi, investasi, reformasi kelembagaan, penataan BUMN, swasembada, hilirisasi, efisiensi pemerintahan, dan penguatan pengawasan sudah berada dalam satu garis kebijakan strategis.
Presiden Prabowo, dalam pandangan Idrus, telah menegaskan bahwa episentrum dari seluruh transformasi yang dilakukannya bermuara pada satu tujuan utama yaitu kesejahteraan rakyat.
Oleh karena itu, pemerintah secara optimal mengarahkan geliat ekonomi produktif, kemandirian, dan daya saing bangsa demi mencapai target tersebut.
Menurut Idrus Marham, Pidato Presiden Prabowon sangat realistik, karena berbasis data dan proyektif berbasis kinerja.
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