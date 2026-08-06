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IDSurvey Dorong Generasi Muda Jadi Motor Transformasi Hijau Indonesia Lewat Kegiatan ini

IDSurvey Dorong Generasi Muda Jadi Motor Transformasi Hijau Indonesia Lewat Kegiatan ini
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PT Inspeksi Sertifikasi dan Survey Indonesia (Persero) menanamkan kesadaran lingkungan kepada 330 siswa dalam kegiatan bertajuk Generasi Muda Hijau yang dilaksanakan di SDN 03 Bidara Cina Pagi. Foto: Dokumentasi IDSurvey

jpnn.com, JAKARTA - PT Inspeksi Sertifikasi dan Survey Indonesia (Persero) atau IDSurvey memperkuat edukasi lingkungan sejak usia dini melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bertajuk Generasi Muda Hijau di daerah binaan Kelurahan Bidara Cina, Jakarta Timur.

Kegiatan diselenggarakan di SDN 03 Bidara Cina Pagi yang melibatkan sekitar 330 siswa serta 20 guru.

Program Generasi Muda Hijau merupakan implementasi dua pilar prioritas TJSL IDSurvey, yaitu Pendidikan dan Lingkungan.

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IDSurvey Dorong Generasi Muda Jadi Motor Transformasi Hijau Indonesia Lewat Kegiatan ini

Inisiatif ini dirancang untuk menanamkan kepedulian terhadap lingkungan melalui kebiasaan sederhana yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh para siswa.

IDSurvey memandang kesadaran lingkungan perlu dibangun sebagai pola pikir kolektif yang diwujudkan melalui tindakan nyata di tengah tantangan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

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Penanaman nilai tersebut sejak usia dini menjadi langkah penting dalam membentuk generasi yang mampu menjaga keberlanjutan lingkungan pada masa mendatang.

Materi kegiatan dikemas secara interaktif agar peserta dapat mengenali kondisi bumi dan berbagai tantangan lingkungan, memahami cara memilah sampah sesuai jenisnya, membiasakan perilaku ramah lingkungan, serta mengenali peran setiap individu dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

IDSurvey menanamkan kesadaran lingkungan kepada 330 siswa dalam kegiatan bertajuk Generasi Muda Hijau yang dilaksanakan di Bidara Cina

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