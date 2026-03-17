IDSurvey Group Berangkatkan Ribuan Pemudik ke 10 Kota Tujuan

jpnn.com, JAKARTA - IDSurvey bersama tiga entitas usahanya, yakni PT Biro Klasifikasi Indonesia, PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia berpartisipasi dalam Program Mudik Bersama BUMN.

Dalam pelaksanaan Program Mudik Bersama 2026, IDSurvey Group menargetkan 1.400 peserta mudik yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat.

Peserta program ini meliputi masyarakat umum, masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan, serta para frontliners IDSurvey seperti petugas keamanan, resepsionis, petugas kebersihan, dan pengemudi.

Untuk mendukung kelancaran perjalanan, IDSurvey Group menyediakan 22 armada bus serta layanan kereta api dengan sejumlah tujuan kota di berbagai wilayah Indonesia.

Moda transportasi bus melayani sepuluh kota tujuan, yaitu Semarang, Yogyakarta (via selatan), Yogyakarta (via Pantura), Wonogiri, Solo/Surakarta, Surabaya, Malang, Lampung, Palembang, dan Padang, sementara moda kereta api melayani perjalanan menuju Surabaya.

Rangkaian keberangkatan peserta mudik dijadwalkan dimulai pada 16 Maret 2026 untuk moda kereta api dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta, sedangkan keberangkatan bus akan dilakukan pada 17 Maret 2026 dari Ring Road Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, serta dari kantor entitas IDSurvey Group.

"Menindaklanjuti arahan CEO IDSurvey, BKI bersama IDSurvey Group berkomitmen memberikan kontribusi sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Program Mudik Bersama ini hadir untuk memberikan solusi perjalanan mudik yang aman, nyaman, dan efisien. Fokus kami adalah membantu kelancaran arus mudik nasional sekaligus memastikan masyarakat dapat berkumpul bersama keluarga di hari kemenangan dengan penuh kemudahan," ujar Direktur Utama BKI, R. Benny Susanto.

Melalui sinergi antar entitas dalam ekosistem IDSurvey Group, program ini sekaligus menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.(chi/jpnn)