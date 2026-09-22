IDSurvey, KAI, dan Pelindo Dorong Cikandang Jadi Kampung Kreatif Berbasis Bambu
jpnn.com, JAKARTA - PT Inspeksi Sertifikasi dan Survey Indonesia (Persero) atau IDSurvey bersama KAI dan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) berkolaborasi meluncurkan program Kampung Kreatif Cikandang, Bandung Barat, Jumat (18/9).
Kampung Kreatif Cikandang adalah proyek percontohan kampung mandiri yang dikembangkan sebagai kawasan kreatif berbasis edukasi dan potensi lokal.
Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas serta kemandirian ekonomi masyarakat melalui pengembangan kerajinan bambu, kuliner, seni kreatif, pusat pembelajaran, ekonomi sirkuler, dan wisata berbasis komunitas.
Chief Financial Officer IDSurvey Sinung Triwulandari mengatakan program tersebut dikembangkan dengan mengedepankan kolaborasi dan penguatan kapasitas masyarakat.
Dia menjelaskan pihaknya menginsiasi program itu untuk mengoptimalkan potensi Kampung Cikandang.
“Melalui sinergi ini, kami ingin memperkuat keterampilan masyarakat, memperluas peluang ekonomi, dan menciptakan nilai bersama yang berkelanjutan,” ujar Sinung dalam siaran persnya, Selasa (22/9).
Program tersebut melibatkan Virageawie Indonesia, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mitra binaan yang digerakkan oleh tokoh masyarakat setempat, Adang Muhidin.
Selama ini, Virageawie Indonesia secara aktif memberdayakan masyarakat melalui pengembangan kerajinan berbahan dasar bambu.
IDSurvey bersama KAI dan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) berkolaborasi meluncurkan program Kampung Kreatif Cikandang, Bandung Barat, Jumat (18/9).
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