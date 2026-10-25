IDSurvey Perkuat Komitmen Lawan Stunting Lewat Program SEHAT

jpnn.com, TEMANGGUNG - IDSurvey meluncurkan Program Sinergi Edukasi Sehat untuk Anak Tumbuh Optimal (SEHAT) di Desa Nglarangan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah Jumat (23/10).

Program ini mendukung pencegahan stunting melalui edukasi keluarga, pemeriksaan kesehatan anak, serta penguatan sumber pangan bergizi berbasis masyarakat.

Chief Financial Officer (CFO) IDSurvey Sinung Triwulandari mengungkapkan melalui program Sehat pihaknya ingin memperkuat kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan gizi, menerapkan pola asuh yang baik, dan memantau pertumbuhan anak secara berkala.

"Pendampingan kader dan pemanfaatan pangan lokal menjadi bagian penting agar manfaat program dapat berlanjut dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Sinung dalam siaran persnya, Sabtu (24/10)..

Dia menambahkan program itu merupakan bagian dari IDS Skill Plus, salah satu program prioritas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) IDSurvey.

Peluncurannya menjadi rangkaian Program Desa Berdaya yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat di desa binaan.

Salah satu komponen program adalah pengembangan peternakan ayam petelur berbasis kader.

Inisiatif itu dirancang untuk mendukung ketersediaan protein hewani melalui distribusi telur kepada kelompok sasaran, khususnya anak-anak dan ibu hamil, sekaligus memperkuat peran kader dalam edukasi gizi.