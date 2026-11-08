IDSurvey-S&P Global Berkolaborasi, Fokus Kembangkan ESG dan Bisnis Konsultasi
jpnn.com, JAKARTA - PT Survey Indonesia (Persero) atau IDSurvey melakukan pertemuan dengan delegasi S&P Global di Waskita IDSurvey Tower, Jakarta, Kamis (5/11).
Dalam pertemuan itu, mereka membahas mengenai perkembangan indikator ESG serta relevansinya bagi pengelolaan perusahaan.
Melalui dialog tersebut, IDSurvey mendalami keterkaitan prinsip keberlanjutan dengan tata kelola, pengelolaan risiko, dan pengembangan bisnis yang berorientasi pada penciptaan nilai jangka panjang.
Chief Financial Officer (CFO) IDSurvey Sinung Triwulandari mengatakan penguatan ESG memiliki arti strategis bagi industri pengujian, inspeksi, dan sertifikasi atau Testing, Inspection, and Certification (TIC), yang bertumpu pada integritas dan kepercayaan.
Bagi IDSurvey, penguatan ESG menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas tata kelola, membangun ketahanan bisnis, dan memastikan pertumbuhan yang bertanggung jawab.
"Komitmen ini juga menjadi landasan untuk memperkuat layanan konsultasi ESG yang relevan dengan kebutuhan industri, sehingga kami dapat memberikan nilai jangka panjang bagi pemangku kepentingan sekaligus mendukung daya saing industri nasional,” ujar Sinung.
Pembahasan dalam pertemuan ini berfokus pada perkembangan aspek ESG sesuai indikator S&P Global dan relevansinya terhadap praktik keberlanjutan perusahaan.
Pertukaran perspektif tersebut menjadi masukan bagi IDSurvey untuk mengidentifikasi ruang perbaikan serta menyelaraskan prioritas keberlanjutan dengan karakteristik bisnis dan kebutuhan pemangku kepentingan.
IDSurvey dan S&P Global membahas mengenai perkembangan indikator ESG serta relevansinya bagi pengelolaan perusahaan.
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