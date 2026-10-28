IDSurvey Tingkatkan Kualitas Guru PAUD Lewat Program Bertumbuh

jpnn.com, TEMANGGUNG - IDSurvey menghadirkan program Bersama Guru Hebat, Menuju Anak Hebat (Bertumbuh) untuk memperkuat kompetensi guru PAUD/TK di Desa Nglarangan, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.

Program ini menyasar 20 guru melalui pelatihan, pendampingan, serta dukungan media pembelajaran untuk menciptakan pengalaman belajar yang kreatif, menyenangkan, dan berpusat pada anak.

Program Bertumbuh adalah bagian dari IDS Skill Plus, salah satu program prioritas pendidikan TJSL IDSurvey, yang dilaksanakan dalam rangkaian Program Desa Berdaya.

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Program itu menyasar Kelompok Bermain (KB) Melati dengan 38 peserta didik dan Taman Kanak-kanak (TK) PKK dengan 57 peserta didik.

Melalui Bertumbuh, IDSurvey berupaya mendukung kebutuhan guru terhadap pelatihan berkelanjutan, media pembelajaran kreatif, dan penguatan kesejahteraan psikologis dalam menjalankan peran pendidikan.

Chief Financial Officer (CFO) IDSurvey Sinung Triwulandari mengatakan penguatan pendidikan merupakan bagian dari upaya membangun masyarakat yang berdaya.

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“Pendidikan merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun masyarakat yang berdaya. Melalui Program Desa Berdaya, IDSurvey berupaya mendukung terciptanya lingkungan belajar yang positif melalui kolaborasi dengan para guru, pendampingan anak-anak, serta keterlibatan relawan,” ujar Sinung.

Pelatihan guru dilaksanakan melalui lokakarya, pendampingan, berbagi pengalaman, praktik, dan refleksi.