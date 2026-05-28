IdulAdha, Aquaproof Percantik Masjid Agar Lebih Nyaman dan Indah

jpnn.com, JAKARTA - Aquaproof pelopor cat pelapis anti bocor di Indonesia turut mewarnai momen IdulAdha 2026 dengan memberikan cat untuk beberapa Masjid yang membutuhkan peremajaan.

Komitmen Aquaproof dalam program Corporate Social Responsibility (CSR) yang bertajuk #AquaproofBerbagi kali ini hadir di beberapa kota di Indonesia yaitu Tuban, Bandung, Yogyakarta dan Serang.

Total ratusan kilo cat Aquaproof dalam berbagai pilihan warna yang menarik telah disalurkan oleh perwakilan tim Aquaproof ke 5 Masjid atau Mushola yaitu Mushola At-Taubah di Tuban, Masjid Al-Jihad di Bandung, Masjid Al-Ikhlas dan Masjid Sabilul Huda di Yogyakarta, serta Masjid Nurul Ibad di Serang.

Baca Juga: Intip 8 Tren Warna Cat Rumah 2026 by Aquaproof

Pemilihan warna cat Aquaproof dilakukan oleh masing-masing Masjid menyesuaikan kondisi dan kebutuhan serta perpaduan warna yang diinginkan.

Contohnya Masjid Sabilul Huda di Yogyakarta memilih warna Aquaproof Putih 011 sebagai warna utama, dipadukan dengan warna Aquaproof Terakota 042 dan Aquaproof Biru Muda 032.

Berbeda dengan Yogyakarta, Mushola At-Taubah di Tuban memilih warna Aquaproof Mocca 105 sebagai warna utama dan warna Aquaproof Off White 012 sebagai warna tambahan.

“Pemberian cat melalui #AquaproofBerbagi ini merupakan wujud kepedulian Aquaproof untuk tempat ibadah yang memerlukan renovasi, khususnya pada bagian eksterior yang membutuhkan perlindungan lebih agar terhindar dari permasalahan dinding rembes dan lembap," ujar Chandra Kurniawan selaku Marketing Manager PT Adhi Cakra Utama Mulia.

Purwanto selaku Ketakmiran Masjid Al-Ikhlas mengucapkan terima kasih kepada Aquaproof yang telah memberikan support kepada Masjid Al-Ikhlas.